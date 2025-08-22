Pete Davidson prepara-se para ser pai pela primeira vez, fruto da relação com Elsie Hewitt. A gestação já está mais do que confirmada. Aliás, Elsie surpreendeu os seguidores com uma publicação no Instagram em que o destaque vai para a 'barriguinha'.
Na quinta-feira, dia 21 de agosto, Elsie Hewitt mostrou um vídeo em que aparece com a parte de cima de um biquíni e coloca-se de lado precisamente para realçar a gravidez.
"A minha pequena", escreveu na legenda das imagens que rapidamente ficaram em destaque na imprensa internacional. Veja o vídeo na publicação abaixo.
De recordar que foi no passado mês de julho que a imprensa internacional revelou que Pete Davidson se preparava para ser pai pela primeira vez, fruto da relação com Elsie Hewitt, com quem namora desde março.
Na altura, os representantes de Pete, de 31 anos, e da namorada, de 29, não tinham confirmaram nem desmentiram a notícia
Dias depois, uma fonte disse à People: "Ambos são pessoas muito carinhosas e estão muito, muito felizes juntos e por estarem a construir uma família."
"Eles têm partilhado isso em privado com os entes queridos, e é um momento muito doce depois de tudo o que o Pete superou. Ele está tão entusiasmado. Sempre quis ser pai", acrescentou.
Uma outra fonte destacou também que o casal estava "feliz e mal podem esperar para ter o bebé nos braços".
Entretanto, no início do mês, Pete Davidson esteve num episódio do programa de rádio 'The Breakfast Club' e falou da gravidez da namorada.
"Sinto pena da minha miúda. [...] Tudo o que eu ou ela fizermos agora vai virar moda", comentou. "Ela é uma pessoa muito reservada e é quem faz todo o trabalho. Nunca me fez sentir assim nem disse nada, mas sinto-me muito culpado e horrível por não poder permitir que tenha uma gravidez como quase todas as mulheres em que possa desfrutar", desabafou.
Elsie Hewitt confirmou a gravidez no dia 16 de julho depois de ter feito uma publicação no Instagram. Ao reunir algumas imagens em que se destaca a novidade, incluindo o momento em que fez uma ecografia, e disse na brincadeira: "Bem, agora toda a gente sabe que tivemos relações sexuais."
