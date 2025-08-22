Pete Davidson prepara-se para ser pai pela primeira vez, fruto da relação com Elsie Hewitt. A gestação já está mais do que confirmada. Aliás, Elsie surpreendeu os seguidores com uma publicação no Instagram em que o destaque vai para a 'barriguinha'.

Na quinta-feira, dia 21 de agosto, Elsie Hewitt mostrou um vídeo em que aparece com a parte de cima de um biquíni e coloca-se de lado precisamente para realçar a gravidez.

"A minha pequena", escreveu na legenda das imagens que rapidamente ficaram em destaque na imprensa internacional. Veja o vídeo na publicação abaixo.

De recordar que foi no passado mês de julho que a imprensa internacional revelou que Pete Davidson se preparava para ser pai pela primeira vez, fruto da relação com Elsie Hewitt, com quem namora desde março.

Na altura, os representantes de Pete, de 31 anos, e da namorada, de 29, não tinham confirmaram nem desmentiram a notícia