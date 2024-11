"Perceber que ela esteve sempre do meu lado foi muito gratificante", disse Ruben Silvestre esta segunda-feira, 18 de novembro, ao conversar com os jornalistas, horas depois de ter abandonado a 'Casa dos Segredos'. O futebolista referia-se a Ana Soares, a ex-namorada que beijou logo após ter sido expulso do reality show.

Ana esteve nos bastidores desta conversa com a imprensa, acompanhando agora presencialmente o ex-namorado - que nunca largou durante a participação deste na 'Casa dos Segredos'.

"Nós acabámos, tivemos uma conversa e ficámos amigos. Decidi dar-lhe as minhas redes sociais, era a pessoa de mais confiança que tinha para lidar com isto", realçou Ruben.

"Sei o que ela pode ter passado cá fora. Quando cheguei cá fora, percebi que tinha a pessoa certa do meu lado, ela não largou a minha mão quando eu mais precisava e a minha reação, sim, foi dar-lhe um beijo. Um beijo de obrigado e para dizer-lhe que realmente a amo, que estou disponível para reerguermos a nossa relação", referiu ainda.

"Não queria que ela sofresse da maneira que sofreu..."

As poucas horas fora da 'Casa dos Segredos' serviram para Ruben e Ana conversarem olhos nos olhos. O futebolista tomou conhecimento de que pode ter magoado a ex-namorada com a proximidade com Flávia.

"Não queria de todo que ela sofresse da maneira que sofreu, nesse sentido peço-lhe desculpa", lamentou, referindo que Ana sofreu com "comentários menos favoráveis" e terá ficado melindrada com o seu comportamento mais "brincalhão" dentro do jogo.

O 'secreto' motivo do fim do namoro



"Tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida em acabar com ela, mas com o objetivo de voltarmos a estar juntos. Só acabei porque naquele momento as coisas não estavam bem", contou ao ser questionado pelos jornalistas sobre o porquê da separação.

Ruben Silvestre e Ana Soares estiveram juntos três anos, tendo terminado a relação um ano e meio depois do pedido de casamento.

Sobre as causas da rutura, o futebolista contou: "São coisas pessoais. As coisas não estavam a resultar dentro de casa, não tínhamos um bom ambiente".

"Neste momento estamos aqui os dois, vamos para casa e vamos tentar reerguer a nossa relação", afirmou a propósito da reconciliação.

Quanto ao casamento, Ruben contou ter nos seus planos futuros pedir Ana Soares em namoro, algo que da primeira que estiveram juntos não aconteceu, e ainda fazer novamente o pedido de casamento.

"Sempre tive a certeza da pessoa com quem queria estar", reforçou uma vez mais.

A caminho de um novo reality show com a namorada?

Ana Soares não é totalmente desconhecida do grande público, já que em 2021 participou no 'Big Brother'. Sendo Ruben e Ana um casal de ex-participantes de reality shows, será que entrariam juntos no próximo 'Desafio Final'?

"Posso ponderar [a minha entrada], tenho de falar com a minha cara-metade. Se formos os dois então, jesus...", brincou a respeito do tema.

A nova edição de 'Desafio Final' estreia em janeiro do próximo ano, com apresentação de Cláudio Ramos.

