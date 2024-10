O pai de Ruben, participante da 'Casa dos Segredos 8', esteve esta quinta-feira, 10 de outubro, no programa 'Dois às 10' para em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abordar o desempenho do filho no reality show da TVI.

O pai do concorrente falou sobre as relações do filho, assegurando que Rita, que também está no programa, nunca teve o estatuto de namorada e ainda que acredita que Ruben não se irá envolver com Flávia. Aliás, a sua convicção é mesmo de que Ruben vai voltar para a antiga namorada - Ana Soares.

"O Ruben pediu a Ana em casamento na noite de Natal o ano passado, em minha casa, em direto para a Suíça, para a mãe ver", contou. "Penso que eles vão resolver as coisas", referiu ainda, realçando que esta reconciliação está apenas dependente do comportamento do futebolista dentro do reality show.

Leia Também: Olhos nos olhos. Flávia e Ruben em momento intenso na 'Casa dos Segredos'