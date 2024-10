Flávia e Ruben já não conseguem esconder a "ligação especial" que estão a criar dentro da 'Casa dos Segredos'. Na manhã desta quinta-feira, 10 de outubro, o casal protagonizou um novo momento de grande intensidade no que aos sentimentos diz respeito.

"Fecha os olhos, fecha os olhos, confia. Eu também estou [de olhos fechados]. Vou pensar em ti e tu vais pensar em mim", pediu a participante do reality show da TVI, ficando com o rosto muito próximo ao do futebolista.

"Fala de algo que vamos fazer lá fora", pediu ainda. "Quando sairmos daqui, vou ver um concerto teu. Vamos ser amigos", reagiu Ruben, com a amiga sempre a pedir-lhe mais pormenores sobre o que iriam fazer a dois.

Em seguida, foi a vez de Jéssica fazer a mesma brincadeira com Flávia. Nufla, como é conhecida, negou à amiga estar a criar um sentimento especial por Ruben, porém a concorrente garantiu-lhe: "Tens um sentimento especial. Não te vou dizer porquê, se não vais descobrir".

Eis aqui o vídeo que mostra como tudo aconteceu.

