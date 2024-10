Diogo Afonso foi o concorrente expulso do 'Secret Story 8' na noite de domingo, 6 de outubro, com apenas 4% dos votos.

Após a sua saída, em estúdio, Diogo revelou qual era o seu segredo: "A minha família ganhou o Euromilhões", neste caso, referindo-se ao avô.

Esta quarta-feira, 9 de outubro, o jovem madeirense esteve à conversa com o apresentador Manuel Luís Goucha e fez algumas revelações.

"A minha fase de adaptação não correu como eu esperava", começou por dizer. "Na segunda semana, como já não estava nomeado, consegui abrir-me um pouco mais, mas percebi logo o tipo de pessoas que estavam ali".

"Quando estamos com os nossos amigos é uma coisa. Nós conseguimos ser uma pessoa e depois, lá está, com estranhos, sentia que não conseguia ser eu", admitiu .

Relativamente à sua vida pessoal, Diogo Afonso, de 25 anos, revelou que, em 2010, a família "viveu momentos complicados quando o seu avô perdeu tudo devido ao temporal que devastou a Madeira". Porém, seis meses após a tragédia, o avô ganhou o Euromilhões, conseguindo reconstruir tudo.

Também em conversa com Manuel Luís Goucha, os pais do ex-concorrente do 'Secret Story' admitiram: "Foi uma coisa muito boa, mas nós investimos no Banif". Recorde-se que a crise financeira levou à resolução do Banco Internacional do Funchal (Banif) em 2015.

Apesar da expulsão e da experiência no programa não ter sido a melhor, foi dentro da 'Casa dos Segredos' que Diogo encontrou um novo amor, a concorrente Juliana, e admitiu "não fechar a porta" a uma possível relação fora da casa.

