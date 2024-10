Cristina Ferreira apresentou a gala de domingo, 6 de outubro, do programa 'Secret Story' com um look que está a ser comparado ao de Taylor Swift na gala dos Grammy Awards de 2016.

"Cada país tem a Taylor Swift que merece", lê-se numa publicação na plataforma X, com duas fotografias onde é possível comparar os outfits.

Em 2016, a cantora usou um crop top cai-cai vermelho com uma saia rosa, comprida e com uma racha.

Este domingo, Cristina Ferreira usou exatamente as mesmas cores, mas de forma inversa. A apresentadora surgiu na gala com um top rosa de alças e uma saia vermelha com folhos e também uma racha.

