Desde o final de junho que a Praça Central do Centro Colombo se transformou numa verdadeira viagem subaquática. A exposição “Mergulho. As Paisagens de Vanessa Barragão”, inaugurada a 27 de junho, soma já mais de 100 mil visitantes e prepara-se para a reta final, com encerramento a 31 de agosto. Até lá, ainda há tempo para experiências especiais: este domingo, 24 de agosto, e no próximo sábado, dia 30, às 11h00, acontecem duas visitas guiadas exclusivas.

Reconhecida no panorama internacional, Vanessa Barragão tem vindo a destacar-se pela forma como cruza sustentabilidade e arte. A artista trabalha com desperdícios da indústria têxtil e transforma-os em tapeçarias monumentais que têm como referência recifes de coral e paisagens marinhas, recorrendo a técnicas tradicionais como croché, feltragem e tecelagem. Cada peça é, ao mesmo tempo, uma celebração do gesto artesanal e um alerta sobre a delicada relação entre o ser humano e o oceano.

A mostra está organizada em diferentes núcleos: o Cubo Branco abre a porta ao processo criativo, mostrando o lado manual e meditativo da sua prática, a Sala Imersiva transporta o visitante para um cenário quase onírico, com tapeçarias de grande escala, projeções visuais e sons que recriam ambientes marinhos e a Sala Atelier revela o espaço íntimo da criação, com esboços, matérias-primas e trabalhos em progresso.

Sob a cúpula de vidro do Colombo, uma instalação site-specific — inspirada na sua obra homónima “Diving into Dreams” — completa o percurso, remetendo para a fluidez dos oceanos e para aquele território indefinido entre sonho e realidade.

As visitas guiadas estão a cargo de Fabrícia Valente, curadora e mediadora cultural com experiência em instituições como o MAAT, Museu Coleção Berardo e CCB. A participação é gratuita, mas requer inscrição através da app Colombo LOVES ME.

“Mergulho” insere-se no projeto “A Arte Chegou ao Colombo”, que desde 2011 tem aproximado o público de experiências artísticas. Por lá já passaram mostras como “Leonardo Da Vinci – Uma experiência de arte imersiva”, “100 Anos de Nadir Afonso” e “Carry Me: 100 Anos de Malas”.