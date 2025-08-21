A sétima edição do Chefs on Fire decorre em Cascais, no Parque Marechal Carmona, espaço que acolherá até cinco mil pessoas por dia. O evento contará com 18 chefs em cada dia, num total de 36 participantes que apresentam pratos exclusivos.
Entre os nomes confirmados estão Américo dos Santos (Belcanto), Rui Paula e Catarina Correia (Casa de Chá da Boa Nova), Óscar Geadas (G Pousada), Hugo Candeias (Ofício), Kiko Martins (O Talho), Filipe Rodrigues (Taberna do Mar), Nuno Castro (Fava Tonka), Juliana Penteado, Sara Soares, Ana Leão (Babel), Rodolfo Lavrador (CURA), André Cruz (Feitoria), Diogo Formiga (Encanto), Nuno Mendes (Locke Santa Joana), António Galapito (Prado), Fábio Quiraz (Vista) e Noélia Jerónimo (Noélia).
O programa inclui ainda a "Escola de Fogo" com curadoria do chef Alexandre Silva, dedicada a técnicas de cozinha com fogo; a "Escola de Fotografia", conduzida por Arlindo Camacho; as "Fire Talks", em parceria com o Congresso de Cozinha e moderadas por Paulo Amado; e uma área de artesanato português com curadoria de Vânia Rodrigues, do Projeto Matéria.
Os bilhetes estão disponíveis online: diário com cinco pratos e duas bebidas por 85€, sete pratos e quatro bebidas por 100€, passe para o fim de semana por 200€, e entrada simples por 50€, sem pratos incluídos. Há ainda bilhete infantil (seis aos 12 anos) por 20€ por dia, com refeições numa área dedicada.
Antes de Cascais, o Chefs on Fire passou por Vilamoura, em junho, e Aveiro, em julho. A próxima edição internacional acontece em Madrid, no dia 4 de outubro
