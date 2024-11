E se dúvidas existissem quanto aos sentimentos de Ruben relativamente a Flávia, com quem teve um relacionamento mais próximo no 'Secret Story', eis que as mesmas caíram por terra na gala que aconteceu este domingo, 17 de agosto.

Ruben foi o concorrente escolhido pelo público para abandonar a casa, dando que falar na chegada ao estúdio.

Depois de uma breve conversa com Cristina Ferreira, este fez questão de cumprimentar as pessoas que o aguardavam, inclusive a ex-noiva... com um beijo na boca.

Ao ver o momento, Flávia não conseguiu disfarçar o desconforto, ainda assim, fez questão de abraçar o antigo 'colega de casa'.

"Por instantes pensei que estava num reality, porque houve um beijo ali e uma cara aqui...", brincou Cristina.

