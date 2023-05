Jéssica Antunes colocou à venda na sua conta oficial de Instagram uma peça especial. A antiga concorrente do 'Big Brother' decidiu desfazer-se do parece ser um vestido de noiva.

A peça em questão está à venda pelo valor de 500 euros pode ser adquirida através de mensagem privada enviada para Jéssica.

A antiga concorrente do 'Big Brother' está atualmente noiva de Rui Figueiredo, mas antes de entrar no reality show onde conheceu o empresário e pai do seu filho já foi casada. O enlace durou apenas seis meses na altura.



© Reprodução Instagram/ Jéssica Antunes