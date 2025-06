Jéssica Antunes resolveu tornar pública uma mensagem insultuosa que recebeu recentemente de uma seguidora. Apesar de ter sido ameaçada pela pessoa em questão com um processo em tribunal, caso viesse a tornar públicas as suas palavras, a antiga concorrente do 'Big Brother' não teve medo.

"Os teus filhos são tão feios. Saem a ti, que tens uma cara horrível? Ou saem ao pai, que se acha superior aos outros mas ainda não se viu ao espelho? Aproveito para informar que não admito prints desta conversa ou cópias da mesma para te fazeres de vítima. Sendo que se o fizeres, como já expressei aqui a minha opinião, se publicares esta conversa, sai processo na certa", pode ler-se na referida mensagem, que ofende Jéssica, o noivo Rui Figueiredo e os dois filhos do casal, os pequenos Isaac e Benedita.

"Se alguém conhecer a Andreia, que a avise que publiquei aquilo que ela me enviou. Passados quase dois meses, porque só vi agora, mas mais vale tarde que nunca. Sem medos", reagiu a empresária e criadora de conteúdo digital.



© Reprodução Instagram - Jéssica Antunes

Mais tarde, Jéssica voltou a comentar o tema e explicou a razão pela qual considera importante que mensagens ofensivas como a que recebeu não sejam ignoradas.

"Quero só esclarecer que não me afeta absolutamente nada ler comentários/mensagens como a que partilhei à tarde. Primeiro, porque felizmente tenho boa visão e sei que os meus filhos são incríveis (e se o exterior deles não fosse suficiente, têm o interior mais bonito que conheço) e depois porque as atitudes dos outros dizem mais sobre eles do que sobre nós", disse.

A influenciadora digital diz estar agora mais preparada para lidar com críticas e comentários maldosos, mas não esconde que estes a afetaram bastante num passado recente.

"Há cinco anos eu não era capaz de lidar com isto. Chorava com raiva por não poder fazer nada. Ainda não posso, na verdade. Infelizmente, pode-se dizer tudo atrás de um computador. Pode-se até dizer e posteriormente desculpar-se com o facto da conta ter sido hackeada e não saber de nada. No entanto, acredito que estas partilhas farão, um dia, a diferença. E que as pessoas que pensam em destilar ódio gratuito sem medir consequências comecem a perceber que nós, mais ou menos conhecidos, não temos medo algum de partilhar as mensagens tristes que recebemos. Ignorar era mais inteligente mas partilhar é um dever, mais do que um direito", defendeu, por fim.

Jéssica Antunes e Rui Figueiredo, recorde-se, conheceram-se aquando da participação de ambos no 'Big Brother - A Revolução'. Juntos desde então, o casal está noivo e a preparar o casamento.



© Reprodução Instagram - Jéssica Antunes

Leia Também: Cirurgia estética? "Quando terminar a amamentação é certinho"