Shavarsh Odadjian, mais conhecido como Shavo, esteve por Portugal para um concerto e aproveitou para passear, como fez questão de mostrar na sua página de Instagram.

Este domingo, dia 29 de junho, o músico americano, mais conhecido por ser baixista da banda de heavy metal System of a Down, publicou na rede social um vídeo que começa com elogios a Portugal.

"Amo este país", diz, mostrando-se na zona da Baixa de Lisboa, mais precisamente junto aos Armazéns do Chiado. De seguida, Shavo filma um artista de rua a criar 'música' recorrendo a azulejos.

"Portugal, foste um doce! Hora de volta a casa, para o merecido descanso e tempo em família", escreveu o artista na legenda do vídeo que pode ver abaixo.

De referir que a passagem de Shavo Odadjian por Portugal prendeu-se a uma atuação do músico, que se estreou no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Os Seven Hours After Violet são uma banda criada pelo baixista do System of a Down, Shavo Odadjian, em 2024, e o grupo atuou no festival Evil Live, no sábado, dia 28 de junho.

O artista também publicou na sua página de Instagram um vídeo gravado durante o concerto no Evil Live, evento de metal que decorreu no Estádio do Restelo, em Lisboa.

De recordar que o festival durou três dias e contou ainda com as seguintes bandas:

No dia 27 de junho: Judas Priest; Triptykon; Municipal Waste; Death Angel; Ramp. No dia 28 de junho: Korn; Till Lindemann; Opeth; Eagles of Death metal; Seven Hours After Violet; Bizarra Locomotiva. No dia 29 de junho: Slipknot; Falling in Reverse; Jinjer; Crossfaith; Gaerea; Faemine.