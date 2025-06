Sandro Santos, um dos amigos de Luís Gonçalves - finalista do 'Big Brother 2025' - esteve no programa 'Dois às 10' esta sexta-feira, dia 27 de junho, à conversa com Cristina Ferreira.

A apresentadora começou por realçar a aproximação de Luís a Carolina, namorada de Diogo, apesar das desavenças que os dois chegaram a ter dentro da casa mais vigiada do país.

"Era o tipo de mulher que ele ia achar graça?", questionou a comunicadora.

"Sim, acho que sim", observou Sandro.

"Porque ela é parecida com ele. É frontal, diz o que pensa, não deixa nada por dizer. A opinião dela é bem vincada, não se deixa influenciar e tivemos várias provas disso. Tanto que nesta reta final a Carolina aproximou-se do Luís e disse que queria ficar assim até ao último dia da casa. Queria tentar fazer as pazes e estar bem", analisou.

Na mesma conversa, o convidado garantiu que nenhum dos apoiantes de Luís - um dos favoritos à vitória - está confiante de que este será o grande vencedor do reality show da TVI. "Ninguém está confortável, sabemos que é uma luta até ao fim, estamos muito orgulhosos do Luís, é o Luís a 100%, é verdadeiro", afirmou.

Por outro lado, elogiou igualmente a estabilidade emocional de Luís Gonçalves, que apesar das situações tensas por que passou no programa, nunca perdeu a cabeça. "Durante a vida dele e o percurso que teve, passou por várias situações de stress e isto não é nada com aquilo que passou e ele conseguiu lidar com a situação", disse.

Foi nesta ocasião que Cristina Ferreira deu uma opinião pessoal, lembrando uma das atitudes do concorrente que, na sua perspetiva, não foi a mais correta. "Foi das coisas que menos gostei dele, confesso, quando chamou o Manel de 'porco'".

"Acho que o cansaço, chegaram ao limite e estão a fazer um último esforço para o final", justificou o amigo.

'Big Brother': Acaba um, começa outro

Será já este domingo, dia 29 de junho, que se ficará a saber quem é o grande vencedor do reality show. A lutar pelo prémio estão Carolina Braga, Luís Gonçalves, Diogo Bordin, Lisa Schincariol e Manuel Rodrigues.