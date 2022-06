Com a chegada do calor e dos dias de praia levantam-se as dúvidas sobre quais as melhores opções para levar como snacks. Se para muitos a praia é sinónimo de gelados, bolas de Berlim, batatas fritas e refrigerantes, para outros pode ser o momento de fazer escolhas mais saudáveis para manter a “linha”.

É certo que hoje em dia nas praias temos à disposição uma grande diversidade de opções, na maioria das vezes cheias de açúcar e gordura, bem como bebidas alcoólicas e refrigerantes. Mas o facto de se ter tudo à disposição não é desculpa para ceder às tentações, porque não nos devemos esquecer que a nossa saúde não tira férias! Se pensa que preparar alternativas saudáveis é uma tarefa muito difícil, e se pretende utilizar isso como desculpa para recorrer à famosa "bolinha" ou a um gelado, não ceda às tentações! Preparar snacks saudáveis pode ser mais simples do que parece e no final de contas, poderá tornar-se também mais económico. Um dia de praia pode ser desgastante! As caminhadas à beira-mar, os vários mergulhos e até mesmo o próprio calor pode aumentar o apetite, portanto há que manter uma boa hidratação e ter alguns snacks à mão. Falando sobre a hidratação, nunca é demais relembrar que é fundamental manter uma boa ingestão de água, especialmente neste período de exposição solar! Lembre-se de levar consigo pelo menos uma garrafa de 1,5L e ir bebendo ao longo do dia. Se preferir pode optar por aromatizar a água com casca de limão, canela, gengibre, frutas ou folhas de hortelã. Na escolha dos snacks deve ter em conta o acondicionamento dos mesmos ou então optar por opções menos perecíveis. Assim destacam-se algumas sugestões: Fruta – opção prática, fresca e saciante! A fruta é uma excelente opção para levar para a praia e pode ser acompanhada de frutos oleaginosos (amêndoas, nozes, cajus, avelãs) para promover uma maior saciedade. Pode recorrer à versão desidratada. Vegetais - opção fresca e saciante, pode optar por palitos de cenoura ou pepino ou tomate cherry. Pode acompanhar também com frutos oleaginosos. Tremoços – uma opção que é recorrente aparecer na praia, mas atenção, falamos apenas de uma pequena porção de tremoços simples e não de tremoços acompanhados com cerveja! São ricos em proteína e fibra, saciando bastante. Ovos – ricos em proteína, uma ótima opção para aguentar um longo dia de praia. Podem ser acompanhados com as opções apresentadas anteriormente, nomeadamente fruta e vegetais. Uma opção mais demorada, mas uma alternativa aos bolos, muffins de aveia e banana que levam apenas 2 bananas maduras, 2 ovos, 100ml de leite ou bebida vegetal, 120g de farinha de aveia, 2 colheres de sopa de óleo de coco, canela a gosto e ½ colher de chá de fermento em pó. Basta misturar todos os ingredientes e levar em forminhas individuais ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 25 minutos. Já viu como é simples preparar alguns snacks saudáveis e conjugá-los de forma a ficarem deliciosos, portanto, acabaram-se as desculpas! Um artigo da nutricionista Rita Lucas, das Farmácias Holon.