Raquel e Hugo protagonizaram um novo momento de tensão no programa 'Casados à Primeira Vista', da SIC. A participante perdeu as estribeiras e exaltou-se com o marido, que diz ter-se sentido assustado com o episódio passado durante a madrugada.

"Exaltei-me", assumiu Raquel na cerimónia de compromisso de 'Casados à Primeira Vista', que foi para o ar na noite de domingo (22 de junho). A participante do programa da SIC e Hugo, com quem casou na experiência, protagonizaram um novo momento de tensão. Raquel perdeu a cabeça e teve "surto agressivo" A participante de 'Casados à Primeira Vista' perdeu as estibeiras depois de ter visto um comentário da mãe de Hugo nas redes sociais. As palavras da mãe do camionista referiam-se a Raquel, à mãe e à sua educação, o que a levou a reagir de forma intempestiva. "A raquel teve um surto agressivo. Naquele momento ela estava completamente fora dela", disse Hugo, dando conta de que foi acordado pela mulher - que estava até então num encontro com os restantes casais. O camionista "estava a dormir há horas" quando Raquel, "completamente fora de si", entrou no quarto exaltada para pedir-lhe satisfações sobre o comentário feito pela mãe. Os especialista de 'Casados à Primeira Vista', Eduardo Torgal, especialista em eneagrama, Sara Malcato, psicóloga e especialista em sexologia clínica e Cris Carvalho, especialista em comunicação, condenaram a atitude de Raquel, lembraram-na de que não aplicou as técnicas de autocontrole que lhe foram transmitidas e mostraram-se, sobretudo, surpreendidos pela atitude exagerada para com o marido uma vez que este não pode ser responsabilizado por um comentário que partiu da mãe. "Tentei agarrar a Raquel e não consegui", disse César, um dos restantes participantes de 'Casados à Primeira Vista' que acompanharam Raquel ao encontro com Hugo. César, Marta e Rute acompanharam Raquel ao perceberem que ia confrontar o marido por terem medo da reação que este poderia ter ao ser acordado de forma tão exaltada. "Foi terrivelmente assustador. Naquele momento, as pessoas que estão ali não têm de ter medo do Hugo, têm é de pensar que se a raquel se tem levantado da mesa e pegado numa faca eu estava todo feito em pedaços", disparou Hugo, dirigindo-se a Rute, Marta e César. Hugo trancou o apartamento e ameaçou chamar a polícia O praticante reforçou diversas vezes que Raquel "estava completamente fora de si", o que o levou a trancar a porta do apartamento onde ambos vivem por estar "mesmo assustado". Apesar do apelo dos restantes participantes da experiencia, Hugo foi irredutível. Além de não ter deixado Raquel recolher os bens pessoais para passar a noite noutro local ainda ameaçou chamar a polícia. Raquel passou a noite em casa de Rute, no sofá e os dois foram afastados pela produção até ao momento da cerimónia de compromisso em que estas revelações se tornaram públicas. "Peço desculpa pelo modo exaltado como entrei e como falei", assumiu Raquel perante Hugo e os especialistas, confessando que a sua atitude na madrugada que antecedeu a cerimónia não foi correta. O casal terá agora uma semana de reflexão até à cerimónia de renovação de votos, na qual esta edição do programa culmina. Após três meses de experiência e com muitas polémicas à mistura, tudo indica que Hugo e Raquel vão divorciar-se e seguir caminhos separados. 'Casados à Primeira Vista' chega ao fim no próximo domingo, 29 de junho, com a cerimónia de renovação dos votos dos casais que ainda se encontram na experiência: Hugo e Raquel, Marta e César, Rute e João e Carla e Nelson. Após o fim desta edição, a SIC aposta em 'Casados à Primeira Vista - Segundas Núpcias'. O formato, apresentado por Diana Chaves, arranca igualmente na próxima semana e conta com a participação de antigos noivos que entraram em edições anteriores de 'Casados' mas não conseguiram encontrar o amor.