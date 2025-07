A semana inicia-se sob a influência da retrogradação de Saturno em Carneiro, que entrou neste signo a 25 de maio e agora começa o seu caminho de regresso a Peixes, onde permanecerá de 1 de setembro até 13 de fevereiro de 2026. Quando Saturno inicia o seu movimento retrógrado, podemos esperar um período de atrasos, especialmente no que toca a negócios. No entanto, essa fase traz também a oportunidade de estruturar melhor aquilo que estamos a construir — sempre através de esforço e disciplina.

Saturno em Carneiro coloca em questão a nossa identidade, mas é essencial saber em que casa do seu mapa astral se encontra este signo, para compreender em que área da vida esta influência será mais sentida. Se estiver envolvido em negociações, parcerias ou investimentos, o melhor será exercitar a paciência, pois é provável que surjam obstáculos que retardem o processo.

Júpiter em Caranguejo começa a afastar-se de Saturno em Carneiro e, a partir desta semana, poderemos começar a sentir com mais clareza as bênçãos jupiterianas. Desde que Saturno entrou em Carneiro, tem vindo a dificultar a expressão positiva de Júpiter através de uma quadratura exigente. Agora, sem aspetos tensos, Júpiter pode finalmente irradiar os seus benefícios com maior fluidez.

Vénus está em Gémeos, já afastada de Úrano, que nas últimas semanas trouxe bastante instabilidade aos relacionamentos. Apesar de continuarmos sociáveis e abertos a novas amizades e romances — afinal, falamos de Gémeos —, a instabilidade começa a dissipar-se, e as tensões associadas à necessidade de liberdade e autonomia, características de Úrano, tendem a suavizar.

No dia 17, a Lua entra na sua fase Minguante e, com ela, a nossa energia vital começa a decrescer. Esta é uma semana para abrandar, repousar e cuidar de si. A vitalidade diminui e o campo energético torna-se mais frágil, tornando-nos mais suscetíveis a vírus e infeções oportunistas. É, por isso, uma fase propícia ao autocuidado e à preservação da saúde. A Lua Minguante também marca o fim de um ciclo iniciado na Lua Nova em Caranguejo. É tempo de encerramento, de limpeza emocional e de preparação para a próxima lunação — que virá exigente.

A próxima Lua Nova acontece em Leão, em tensão com Plutão, mas em bons aspetos com Saturno e Neptuno em Carneiro, bem como com Úrano em Gémeos. Sente-se no ar um certo silêncio, uma pausa antes de algo novo — talvez promissor — que se aproxima com esta nova lunação. Embora Leão seja um signo voltado para si mesmo, há nesta configuração um forte apelo coletivo, uma promessa de mudança que transcende o individual e toca o tecido social, graças aos aspetos com planetas transpessoais. Algo novo pode ser lançado que nos projete em direção ao futuro.

A má notícia da semana é que Mercúrio inicia o seu movimento retrógrado aos 15 graus de Leão, sinalizando o início de um período de confusão e mal-entendidos. Este é o momento ideal para pôr em prática tudo o que sabemos sobre paciência, escuta e tolerância. Mercúrio retrógrado raramente traz problemas graves, mas pode provocar pequenos incómodos diários que, em certos contextos, ganham proporções maiores — como a perda de ficheiros importantes, falhas tecnológicas, avarias em telemóveis ou computadores, atrasos em reuniões e viagens. Não é recomendável comprar automóveis, computadores, televisores ou telemóveis durante esta fase, mas se for inevitável, certifique-se de que a garantia é sólida.

Em resumo, esta é uma semana ideal para abrandar, afastar-se de compromissos mais exigentes e cuidar de si. Caso não seja possível parar totalmente, reserve pelo menos alguns momentos para meditar, receber uma massagem ou acalmar a mente com uma leitura leve e inspiradora.