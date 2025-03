A semana começa ainda sob as energias da Lua Minguante em Capricórnio, que entrou em aspeto tenso com Mercúrio e Vénus retrógrados em Carneiro, indicando dias de atrasos e dificuldades que podem impactar a sua rotina. Podem ocorrer atrasos em pagamentos, adiamento de reuniões importantes, falhas na internet, mal-entendidos, o regresso de empresas e pessoas do passado, entre outras pequenas confusões. Não é um bom período para começar nada novo; limite-se a dar continuidade ao que já foi iniciado.

Saturno avança mais rapidamente em direção à saída de Peixes, onde esteve durante dois anos – algo que os nativos de Peixes, Virgem, Gémeos e Sagitário certamente agradecerão. Ele só entra em Carneiro em maio, mas quem pertence ao primeiro e segundo decanato já começa a sentir algum alívio. Aqueles que têm o Sol, a Lua ou planetas pessoais entre os 20 e 29 graus destes quatro signos ainda sentirão o seu impacto e influência até à última semana de maio.

Júpiter também começa a movimentar-se mais rapidamente através de Gémeos, abrindo portas e trazendo novas oportunidades para todos nós, cada um numa área específica da vida.

No dia 29, temos mais um evento marcante em março: o segundo eclipse do ano ocorre a 9 graus de Carneiro. Trata-se de um eclipse solar, o que significa que a Lua entra na fase Nova a 9 graus de Carneiro, formando um aspeto tenso com Júpiter em Gémeos. Isso indica um período de mudanças importantes que se prolongam por seis meses. Questionaremos alguns aspetos da nossa identidade e teremos a oportunidade de mudar. Questões relacionadas com os relacionamentos também serão abordadas. A tensão com Júpiter não é motivo de grande preocupação, mas devemos estar atentos ao excesso de otimismo e a exageros no geral. Se tiver o Sol, a Lua ou planetas entre os 4 e 14 graus de Carneiro, será mais impactado por este eclipse.

Esta lunação, acompanhada de um eclipse, marca o início de uma fase que nos acompanhará durante grande parte do ano, com a entrada de Neptuno em Carneiro já no dia 31 de março e de Saturno no mesmo signo a 25 de maio. Inicia-se um longo período em que seremos “convidados” a mudar. Uma antiga identidade começa a incomodar-nos, pois o que somos pode estar desalinhado com o que desejamos, e seremos obrigados a mudar. Algo dentro de nós começa a causar desconforto, e perceberemos que precisamos de transformações que se iniciam no nosso interior. A partir dessa agitação interna, as nossas relações pessoais e profissionais começarão a exigir mudanças. Tudo começa a mudar, dentro e fora de nós. A entrada de Neptuno já na próxima segunda-feira começa a dissolver alguns aspetos dessa identidade antiga, bem como formas de ser e agir. Prepare-se para uma nova e longa viagem ao seu interior.