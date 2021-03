O ovo tem muito colesterol. Mito

O ovo tem apenas 213 mg de colesterol/unidade, mas grande parte não é absorvido. A lecitina do ovo diminui a absorção do colesterol. Além disso, o ovo possui várias vitaminas do complexo B, A e D, zinco, fósforo, ácido fólico, todos importantes para o cérebro (formação de novos neurónios e capacidade cognitiva).

Café faz mal à saúde. Mito

O café combate a fadiga e melhora o desempenho cerebral (memória e capacidade de concentração). Tem efeito analgésico e estimula a função renal. No entanto, em pessoas com insónias e arritmias pode ser problemático. Máximo recomendado: 2 cafés/dia.

Comer antes de deitar engorda. Mito

O ganho de peso não se dá com o ato de comer antes de dormir, mas sim com a quantidade de calorias ingeridas durante o dia. E ir para a cama com fome por ter ingerido poucas calorias durante o dia aumenta o tempo em que o corpo ficará em jejum e desacelera o metabolismo, evitando a perda de peso.

Os adoçantes são melhor para a saúde. Mito

Os adoçantes artificiais provocam danos lentos e silenciosos no sistema nervoso central, além de aumentarem a vontade de comer doces, elevando assim a glicemia. Podem provocar espamos musculares, estado confusional, cefaleias, queda de cabelo e fibromialgia.

Comer maçã nos intervalos das refeições é útil para combater a fome. Mito

A maçã tem acidez que estimula a produção de ácido gástrico. E tem na sua composição o ácido málico, o qual faz com que a digestão seja mais rápida, aumentando a sensação de fome.

Margarina é mais saudável que a manteiga. Mito

A margarina sofre processo de hidrogenação tornando-a uma gordura saturada e prejudicial quando consumida em excesso.

Pão tostado engorda menos que pão normal. Mito

Apenas 100 g de tosta contêm 433 calorias enquanto que o pão branco tem 286 calorias. A tosta tem menos água na sua composição, levando a maior concentração de hidratos de carbono, proteínas e gorduras.

Sumo de beterraba evita a anemia. Mito

A beterraba possui muito pouco ferro, enquanto que a carne vermelha possui cerca de sete vezes mais, além de ser mais facilmente aproveitado pelo organismo.

O leite á a maior fonte de cálcio. Mito

O leite não é a maior fonte de cálcio. Os vegetais têm mais cálcio que o leite e é bem mais absorvido. Interessante é o facto de haver mais casos de osteoporose nos países onde há maior consumo de leite. Os vegetais, em relação ao leite, têm ainda a vantagem de não ter colesterol e de possuírem muito mais proteínas, ferro e fibras.

O leite ajuda a despertar. Mito

O leite tem propriedades promotoras do sono. É rico em triptofano (o qual é convertido no organismo em serotonina, que ajuda a adormecer). Mas o leite deve ser sempre desnatado, pois a gordura estimula a atividade digestiva, mantendo-a acordada à noite.

A natação é o exercício mais completo. Mito

Não serve para prevenir a osteoporose, pois não exerce impacto e tração nos músculos que protegem contra a doença.

O colesterol não é benéfico para o organismo. Mito

O colesterol é uma molécula natural do corpo humano e é essencial para a formação das membranas celulares e para a síntese hormonal.

O colesterol elevado tem sintomas. Mito

O organismo não dá sinais de que o colesterol está elevado. Só quando já está com as artérias obstruídas é que surge o enfarte e o AVC.

Os óleos têm muito colesterol. Mito

Os óleos têm origem vegetal e portanto não têm colesterol. O colesterol é sintetizado pelos seres animais e não está presente em nenhum produto de origem vegetal.

A natação faz perder peso. Não necessariamente

Para perder peso é necessário aumentar a temperatura do corpo para queimar calorias. A água mantém o corpo frio, impedindo-o de queimar um grande número de calorias.

A soja tem menos calorias que a carne bovina. Mito

Cada 100 g de soja fornece 300 Kcal, enquanto que a carne bovina fornece 179 Kcal. A soja tem 69% do seu valor calórico composto por proteínas e 27% por hidratos de carbono, enquanto que a carne bovina tem 52% de proteínas, sendo o restante gordura.

Cafeína pode baixar a glicemia. Mito

A cafeína pode diminuir a sensibilidade à insulina, aumentando os níveis glicémicos, principalmente nos diabéticos.

Beber sumos de frutas é melhor para a saúde. Mito

Os sumos de fruta não têm a fibra para inibir a absorção da frutose e evitar assim a elevação súbita da glicemia.

Óleo de coco tem muito colesterol. Mito

É o melhor de todos os óleos e como é vegetal não tem colesterol.

Os mitos foram desvendados pela médica cardiologista Fátima Veiga, do Hospital Santa Maria, em Lisboa.