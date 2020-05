6. Comer a linhaça sem a triturar

O seu corpo pode não conseguir assimilar o ómega 3 e a fibra da linhaça se a colocar num sumo de frutas. Coloque a linhaça no seu moinho de café, no moinho de especiarias ou triture-as.

Não cortar o alho - Ao contrário da vitamina C, as enzimas presentes no alho beneficiam da exposição ao ar. Portanto, corte o alho aos bocadinhos e deixe-o ao ar durante 10 minutos.

7. Comer tomate fresco

Um tomate fresco dá cor e sabor a qualquer salada, mas se quer absorver o licopeno (substância que ajuda a combater doenças cardiovasculares), o melhor é usar o tomate em refeições quentes. Só quando cozinhado a temperaturas mais altas é que este componente é totalmente assimilado pelo corpo humano.

8. Carne grelhada de forma incorreta

Grelhar a carne diretamente sobre a chama ou brasa pode aumentar o risco de cancro do estômago e intestino. Troque a carne queimada, por carne levemente braseada. Use um termómetro para garantir que a carne está bem cozinhada e não se guie pela cor da carne. Pode queimá-la!

9. Não demolhar o feijão

Os grãos integrais com a camada exterior como as bagas de sorgo, o trigo integral, o feijão ou o farro, devem ficar em água durante a noite para ajudar a libertar os fitatos (que armazém fósforo). Caso contrário, não estará a tomar partido deste mineral.

10. Não cortar o alho

