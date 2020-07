Brócolos

Uma pequena porção contém dois terços da ingestão recomendada de vitamina C, um poderoso antioxidante que ajuda a proteger o sistema imunitário, segundo um estudo da Universidade da Califórnia em Los Angeles, publicado em 2008 no Journal of Allergy and Clinical Immunology. É também rico em sulforafano, que promove a desintoxicação do fígado. Combate a secura da pele, cabelo e unhas.

Sementes de linhaça

As sementes de linhaça também são ricas em ómega 3. Promovem a atuação do sistema imune e retardam o envelhecimento das células, concluiu um estudo de 2015 da Universidade de Namur na Bélgica. A semente de linhaça é a mais rica fonte de ómega 3 existente na natureza. Na sua composição estão presentes proteínas, fibras alimentares e ácidos graxos poli-insaturados.

Frango

A carne das aves é rica em zinco e selénio, dois minerais que promovem o equilíbrio das hormonas no corpo e promovem a produção de colagénio. Também protegem contra os danos dos radicais livres, moléculas que prejudicam as células e aceleram o envelhecimento, mostrou o investigador Ujang Tinggi, do Centre for Public Health Sciences, na Austrália.