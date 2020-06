Os picos de glicemia são muito mais frequentes - especialmente no verão e nos dias de férias - devido à mudança de hábitos, alterações dos horários das refeições e do descanso e a maior exposição ao calor e à desidratação.

Com a chegada dos dias quentes, as descompensações de açúcar, conhecidas como picos de glicemia (podem causar subidas e descidas dos níveis de açúcar), são muito mais frequentes devido às mudanças de horário, tanto das refeições como do descanso.

A alteração de hábitos alimentares, que pode ser causada pela maior frequência de eventos sociais, pelo maior intervalo entre as refeições ou pela falta de apetite, são outras situações típicas desta época do ano, que podem causar desidratação ou insolação devido aos picos de glicemia. Controle o nível de açúcar com 10 alimentos:

1. Sardinha

Pode comer-se de várias formas, por exemplo, se forem ingeridas frias ajudam a reduzir a temperatura corporal. Além disso, estudos recentes mostram que melhoram o metabolismo dos diabéticos tipo 2 e são muito ricas em ómega 3, contribuindo para reduzir os níveis de colesterol.

2. Tapas com berbigões ou mexilhões cozidos a vapor

Se não quer ganhar peso, mas gosta de petiscar, escolha uns berbigões ou mexilhões cozidos a vapor, que também são apropriados para diabéticos tipo 2. Fornecem muitos nutrientes e são ricos em ferro.