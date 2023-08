1. Poderoso antioxidante

As amoras são verdadeiras obreiras no que toca a antioxidantes. A sua tonalidade escura indica uma rica concentração de compostos antioxidantes, como antocianinas e vitamina C. Essas substâncias ajudam a neutralizar os radicais livres no corpo, protegendo as células dos danos oxidativos e auxiliando na prevenção de doenças crónicas, como o envelhecimento precoce e certos tipos de cancro.

2. Fibra em abundância para a saúde digestiva

Se procura uma forma deliciosa de aumentar a ingestão de fibras, as amoras são a resposta. Esta fruta é uma excelente fonte de fibra dietética, o que é essencial para a saúde digestiva. A fibra ajuda a regular o trânsito intestinal, prevenir a obstipação e até mesmo sustentar uma microbiota intestinal saudável, contribuindo assim para a saúde geral do sistema digestivo.

3. Nutrientes que cuidam da visão

As amoras contêm uma combinação única de nutrientes benéficos para a saúde dos olhos. A vitamina A, por exemplo, é essencial para a manutenção da visão noturna e da saúde da córnea. Além disso, os antioxidantes presentes nas amoras, como as antocianinas, também estão associados à proteção contra doenças oculares relacionadas com a idade, como a degeneração macular.

4. Regulação dos níveis de açúcar no sangue

Com sua abundância de fibras e baixo índice glicémico, as amoras podem ser aliadas preciosas para quem procura controlar os níveis de açúcar no sangue. As fibras ajudam a retardar a absorção de açúcares, evitando picos repentinos nos níveis de glicose após as refeições. Isso é especialmente benéfico para pessoas com diabetes ou para aqueles que desejam manter uma glicemia estável.

5. Suporte ao sistema imunológico

Graças à sua generosa oferta de vitamina C, as amoras podem fortalecer o sistema imunológico, ajudando o corpo a se defender contra infeções e doenças. A vitamina C desempenha um papel vital na produção e na atividade das células imunológicas, tornando as amoras um excelente aliado durante os períodos de maior necessidade de proteção.

6. Potencial anti-inflamatório natural

As propriedades anti-inflamatórias das amoras podem ser atribuídas a uma variedade de compostos bioativos, como os flavonoides. Esses componentes auxiliam na redução da inflamação no corpo, o que está associado a uma série de benefícios, desde a melhoria da saúde cardiovascular até a prevenção de doenças crónicas.