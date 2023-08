1. Rico em fibras solúveis e insolúveis

O figo é uma excelente fonte de fibras solúveis e insolúveis, contribuindo para a saúde digestiva. As fibras auxiliam no funcionamento regular do intestino, prevenindo a obstipação e promovendo uma microbiota intestinal saudável.

2. Potente fonte de antioxidantes:

Rico em antioxidantes, como os polifenóis e os flavonoides, o figo combate o stress oxidativo no corpo, ajudando a prevenir doenças crónicas e o envelhecimento precoce das células.

3. Favorece o controlo glicémico

Os figos têm um índice glicémico relativamente baixo, o que significa que a sua ingestão pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, sendo benéfico para pessoas com diabetes ou aqueles que procuram uma dieta equilibrada.

4. Fonte de minerais essenciais

Rico em minerais como cálcio, potássio, magnésio e ferro, o figo contribui para a saúde dos ossos, a regulação da pressão arterial, a função muscular e a formação de células sanguíneas.

5. Teor significativo de vitaminas

Os figos contêm vitaminas importantes, como a vitamina A, vitamina K e várias vitaminas do complexo B. Essas vitaminas são essenciais para a saúde dos olhos, coagulação sanguínea adequada e funcionamento do sistema nervoso.

6. Promove a saúde cardiovascular

Devido ao seu conteúdo de fibras, antioxidantes e potássio, o figo pode contribuir para a saúde do coração, ajudando a reduzir os níveis de colesterol, mantendo a pressão arterial sob controlo e diminuindo o risco de doenças cardíacas.

7. Benefícios para a pele

Os antioxidantes presentes no figo ajudam a combater danos causados pelos radicais livres, contribuindo para uma pele saudável e jovem. Além disso, a sua riqueza em vitamina C auxilia na produção de colagénio, fundamental para a elasticidade da pele.

8. Apoio ao sistema imunológico

A vitamina C e os antioxidantes do figo desempenham um papel vital no fortalecimento do sistema imunológico, ajudando o corpo a se defender contra infeções e doenças.