1. Riqueza de nutrientes

O pêssego é uma rica fonte de nutrientes essenciais para o corpo. Contém vitaminas A, C e E, que desempenham um papel crucial na manutenção de uma pele saudável e na prevenção dos danos causados pelos radicais livres. Acresce que se apresenta como uma excelente fonte de potássio, fundamental para a regulação da pressão arterial e saúde cardiovascular.

2. Poderoso antioxidante

O pêssego apresenta um alto teor de antioxidantes, compostos que ajudam a combater o stress oxidativo, reduzindo o risco de doenças crónicas, como cancro e problemas cardiovasculares. O pêssego contém carotenoides, como o betacaroteno, que é convertido em vitamina A, proporcionando uma proteção extra ao nosso organismo.

3. Favorece uma melhor digestão

A fibra é um componente importante para uma digestão saudável. O pêssego é uma excelente fonte fibra, um auxiliar na regulação do trânsito intestinal, prevenindo problemas como a obstipação. Além disso, a presença de pectina no pêssego ajuda a reduzir o colesterol no sangue, melhorando a saúde cardiovascular.

4. Fortalecimento do sistema imunológico

A vitamina C presente no pêssego desempenha um papel vital no fortalecimento do sistema imunológico. Consumir regularmente pêssegos pode ajudar a aumentar a resistência a infeções, além de contribuir para uma recuperação mais rápida em caso de doenças.

5. Hidratação e saúde da pele

O pêssego é composto principalmente por água, o que o torna uma excelente fruta para manter o corpo hidratado, especialmente durante os dias quentes. Além disso, a vitamina C presente no pêssego auxilia na produção de colagénio, contribuindo para a elasticidade e firmeza da pele.

6. Benefícios para a saúde ocular

Os pêssegos também oferecem benefícios notáveis no que toca à saúde ocular, graças à presença de nutrientes essenciais, como a luteína e a zeaxantina. Esses antioxidantes têm um papel crucial na proteção dos olhos contra danos causados pelos radicais livres e pela luz azul nociva. O consumo regular de pêssego pode ajudar a reduzir o risco de doenças oculares relacionadas à idade, como a degeneração macular e a catarata, além de promover uma visão mais saudável a longo prazo

Para aproveitar ao máximo os benefícios do pêssego, opte por consumi-lo fresco e maduro. Prefira pêssegos com aroma suave e casca lisa. Experimente adicioná-lo a smoothies, saladas de frutas ou mesmo grelhá-lo para uma sobremesa saudável e deliciosa.