1. Grande poder de hidratação

Composta principalmente de água (cerca de 90 %), a melancia ajuda a manter o corpo hidratado, o que é essencial para o funcionamento adequado dos órgãos e diferentes sistemas.

2. Rica em Antioxidantes

A melancia é rica em antioxidantes, como o licopeno, pelo que coopera no combate aos radicais livres, reduzindo o stress oxidativo e diminuindo o risco de danos celulares e doenças crónicas.

3. Boa fonte de vitaminas e minerais

A melancia é uma excelente fonte de vitaminas A e C, que fortalecem o sistema imunológico, além de conter potássio, magnésio e vitaminas B1 e B6, que contribuem para a saúde do coração, músculos e sistema nervoso.

4. Benefícios para a saúde cardiovascular

O consumo regular de melancia pode ajudar a reduzir a pressão arterial e melhorar a saúde do coração, devido à presença do aminoácido citrulina, que é convertido em arginina, um composto benéfico para a circulação sanguínea.

5. Efeito anti-inflamatório

Alguns compostos presentes na melancia têm propriedades anti-inflamatórias, auxiliando na redução da inflamação e dores associadas a condições como artrite e outras doenças inflamatórias.

4. Saúde ocular

A melancia contém betacaroteno, um antioxidante importante no que toca à saúde dos olhos, podendo ajudar na prevenção de degeneração macular e cataratas.

5. Apoio à saúde digestiva

Devido ao seu teor de fibras, a melancia auxilia na regulação do trânsito intestinal, prevenindo problemas como a obstipação e melhorando a saúde digestiva geral.

6. Baixa em calorias e gorduras

A melancia é uma excelente opção para aqueles que desejam manter ou perder peso, pois é pobre em calorias e praticamente isenta de gorduras.

Prefira a melancia in natura, evitando-a na versão sumos industrializados que podem conter adição de açúcar e, com isso a perda de nutrientes. Crie saladas de frutas variadas, incluindo a melancia com outras opções saudáveis, como morango, quivi e mirtilos, para obter um mix de vitaminas e antioxidantes. Opte por preparar smoothies e batidos, combinando pedaços de melancia com iogurte natural ou leite vegetal. Pode, também, congelar pedaços de melancia para fazer gelados naturais e menos calóricos, uma ótima opção para a sobremesa ou lanche. Adicione cubos de melancia a saladas verdes para trazer uma nota doce e refrescante ao prato, combinando com hortelã ou queijo feta para realçar o sabor.