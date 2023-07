Refresco de melancia e morango

Retirar a casca e sementes de meia melancia pequena. Cortar a melancia e o conteúdo de uma chávena de morangos em cubos. Colocar a fruta, uma chávena de gelo picado e quatro folhas de hortelã no liquidificador. Triturar até ficar homogéneo. Servir bem fresco.

(fonte: Blogue “Ananás e Hortelã”)

Pudim fingido de melancia

Numa panela misturar 400 ml de sumo de melancia, duas colheres de sopa de amido de milho, cinco colheres de sopa de açúcar, duas cabeças de Cravo-da-Índia, 100 ml de água e seis gotas de essência de jasmim. Mexer em lume brando até obter uma consistência de pudim. Deixar arrefecer, mexendo de vez em quando com uma colher. Verter o preparo em taças e levar ao frigorífico. Desenformar 12 horas depois, no momento de servir.

Granizado de melancia

Cortar meia melancia às talhadas e retirar a casca e as sementes. Cortar as talhadas em pedacinhos mais pequenos. Num copo liquidificador, misturar a melancia com o sumo de um limão e 100 g de açúcar amarelo. Triturar até obter um puré suave. Verter o puré num tabuleiro e levar ao congelador durante uma hora para ganhar consistência (cristalizar). Mexer com um garfo até obter um granulado. Servir em copos.

(Fonte: Sabores)

Popsicles de melancia (receita sem açúcar)

Triture 400 g de melancia sem sementes com a varinha mágica, até obter um puré. Distribua por oito forminhas de gelado individuais deixando uma margem até ao topo. Adicione uma colher de sopa de pepitas de chocolate negro e coloque os pauzinhos. Leve ao congelador até solidificar. Distribua, agora, duas colheres de sopa de queijo quark ou de iogurte grego pelas formas e volte a levar a congelador por mais uma hora.

Numa tigela, misture uma colher de chá de pó de chá de matcha com 50 ml de água, até ficar bem dissolvido. Distribua pelas formas e leve de novo ao congelador, até solidificar. Para desenformar, retire as formas do congelador e mergulhe-as durante alguns segundos (com cuidado para não entrar água) num recipiente com água quente.

(Fonte: Blogue “Faz & Come”)

Smoothie de melancia e cereja

Colocar no liquidificador o conteúdo de uma chávena de cerejas congeladas inteiras (sem caroço), uma chávena com cubos de melancia bem fresca, meia chávena com pedaços de manga, uma banana congelada, uma chávena de bebida vegetal de amêndoa, uma colher de sopa de sumo de limão. Triturar até ficar completamente misturado e a bebida estiver bem cremosa. Decore com uma colher de sopa de sementes de chia e uma colher de sopa de sementes de cânhamo.

(Fonte: Blogue “Receitas Para a Felicidade”)

Sumo de melancia e manjericão

Descascar quatro talhadas de melancia grandes e bem frias e cortar a fruta em pedaços. Retirar o sumo de um limão bem frio com um espremedor de citrinos. Colocar no liquidificador a melancia e adicionar o sumo do limão e seis folhas de manjericão. Triturar até obter uma mistura homogénea.

Passar o sumo por um coador para retirar a polpa. Distribuir o sumo de melancia por vários copos para servir. Adicionar, caso assim queira, cubos de sumo de limão gelados antes de servir.