Popsicles de melancia (receita sem açúcar)

Preparação

Triture a melancia com a varinha mágica, até obter um puré.

Distribua por oito forminhas de gelado individuais, adicione as pepitas de chocolate e coloque os pauzinhos. Leve ao congelador até solidificar, umas duas a três horas.

Distribua, agora, o queijo quark ou iogurte pelas formas e volte a levar a congelador por mais uma hora.

Numa tigela, misture o pó de chá de matcha com 50 ml de água, até ficar bem dissolvido. Distribua pela formas e leve de novo ao congelador, até solidificar.

Para desenformar, retire as formas do congelador e mergulhe-as durante alguns segundos (com cuidado para não entrar água) num recipiente com água quente.

Notas: é imprescindível utilizar fruta bem madura. Pode substituir a melancia por outra fruta do seu agrado. Depois de feitos, pode guardar os gelados durante até três semanas num recipiente com fecho hermético apto para congelador.