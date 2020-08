Sumo de melancia e manjericão

Preparação

Descascar a melancia e partir em pedaços.

Extrair o sumo ao limão com um espremedor de citrinos.

Colocar no liquidificador e adicionar o sumo do limão e as folhas de manjericão.

Triturar até obter uma mistura homogénea.

Se pretender o sumo menos espesso, passe-o por um coador para retirar a polpa.

Distribuir o sumo de melancia por vários copos para servir e decorar com uma folhinha de hortelã ou manjericão.

Adicionar, caso assim queira, cubos de sumo de limão gelados antes de servir.