Pêssegos grelhados com feta e vinagrete de manjericão

Preparação

Comece por lavar os pêssegos, corte-os ao meio e retire o caroço. Grelhe os pêssegos com a polpa virada para baixo, durante cerca de cinco minutos.

Para o vinagrete, pique a cebola, adicione o manjericão picada, o azeite, o vinagre, o sal e a pimenta.

Torre as amêndoas e triture ligeiramente.

Sirva os pêssegos com o queijo feta, regue com o vinagrete e polvilhe com a amêndoa triturada.

Dica do nutricionista: fruta da época, o pêssego é rico em carotenoides (nutriente que lhe dá a cor laranja ou vermelhada), mais precisamente em betacaroteno, principal precursor da vitamina A. Têm sido relatados benefícios dos carotenoides, na prevenção de certas doenças, nomeadamente, atividade antioxidante, proteção contra o stress oxidativo ou doenças cardiovasculares. Para além disto, o pêssego é rico em fibra (importante no controlo da saciedade) e tem teores interessantes de vitamina A e de potássio.