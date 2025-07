Fundada no coração do Ribatejo, a Guloso tornou-se um nome familiar para gerações de portugueses. O que talvez muitos não saibam é que o nome nasceu de forma espontânea e carinhosa. "Em 1945, numa antiga fábrica do fundador, havia um galo que andava livremente pela horta e que tinha a particularidade de comer tomates. Chamavam-lhe Guloso. Foi assim que nasceu a marca", revela, em comunicado, Diogo Soares Franco, Chief Retail Officer do Sugal Group.

A campanha, com o nome "A Origem" e a circular na televisão, redes sociais e meios digitais até ao final do mês, mergulha nos arquivos da Guloso e resgata elementos históricos como o primeiro logotipo (com a imagem do tal galo) e os rótulos originais das polpas de tomate, que foram agora recriados e ganham nova vida numa edição limitada comemorativa. O objetivo? Celebrar a autenticidade, a simplicidade dos ingredientes e a ligação emocional que a Guloso mantém com os portugueses há oito décadas.