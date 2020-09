Para além do referido, o pêssego pode ser aproveitado na sua totalidade. Sabia que todas as componentes do pessegueiro podem ser utilizadas, desde as folhas às sementes do fruto? A infusão das folhas e sementes de pêssego tem um efeito calmante enquanto as flores de pessegueiro podem ser usadas como laxante suave ou para ajudar a eliminar lombrigas.

Existem muitas formas de comer pêssego para além da fruta fresca - que é das minhas favoritas! Saladas, tartes, caldas, cremes ou recheios são apenas algumas ideias para utilizar este fruto tão doce e saboroso.

Deixo-lhe duas sugestões bem saborosas:

Tarte de pêssego

Cheia de sabor e suavidade, adoro esta Tarte de pêssego. Não tem glúten, açúcar refinado ou alimentos de origem animal.

A base da tarte é feita com trigo sarraceno e a sobremesa é apenas adoçada com o açúcar já presente na fruta, a frutose. Estas tartes tiram total partido do açúcar presente na maçã (usei concentrado de maçã) e do doce dos pêssegos bem maduros. São uma opção de sobremesa super equilibrada, sem retirar o sabor autêntico dos alimentos. Gosto bastante!

Pode usar a receita do recheio como base e adicionar outros sabores ou frutas que goste, por exemplo. Dica extra: pode fazer apenas o recheio e servir como leite de creme de pêssego :)

créditos: Green Smiles

Salada de quinoa e pêssego

Esta salada de Salada de quinoa e pêssego é deliciosa! O pêssego dá um sabor doce, que contrasta na perfeição com a beterraba. Sugiro beterraba, cenoura, feijão verde, aipo e amêndoas como complemento, mas na verdade podes adaptar aos legumes que tiveres disponíveis. Espargos também ficam lindamente.

Muito rápida de preparar, esta refeição é completa, nutritiva e saborosa. Dá-nos todos os nutrientes necessários, para além de ser fácil de transportar e levar na marmita, por exemplo.

A quinoa é um cereal muito completo, é uma verdadeira proteína completa – tem os nove aminoácidos necessários. Adoro quinoa, pois é muito versátil e rápida de confeccionar (não é preciso demolhar, coze em 15 minutos e dá tanto para saladas, como acompanhamentos mais elaborados (ou mesmo sobremesas!).