Esta sugestão de Douradinhos de tofu tem mil e uma variações possíveis, devido à marinada do tofu com múltiplas combinações. É uma opção muito versátil também pelo método de confeção: pode fazê-lo na frigideira panado. Mesmo que não opte pelo panado resulta bem.

Basta juntar um arroz de legumes e tem uma refeição perfeita e rápida! Fácil de digerir e muito deliciosa.

créditos: Green Smiles

Falafel de verão com salada de legumes

Pessoalmente, adoro esta receita de Falafel de verão! É tão versátil quanto saborosa. Muito rápida de preparar, é só mexer, temperar e colocar no forno. Enquanto podemos ir fazer outra tarefa, as falafel ganham textura e cor no forno.

Fazem uma refeição bastante saborosa e completa, pois combinam cereal e leguminosa e alguns vegetais, se quisermos. Chamo-lhes Falafel, mas não as faço com grão-de-bico e também as preparo no forno (reduzindo os fritos apenas para o estritamente necessário).

Funcionam como prato principal, mas também ganham vida se as quisermos consumir como um snack a meio da tarde ou na praia.