Luís Borges foi uma das personalidades que lembrou Mariama Barbosa, uma vez que esta terça-feira, 29 de julho, completam-se dois anos desde a morte da comentadora e apresentadora da SIC Caras.

Na sua página de Instagram, o modelo e empresário partilhou diversas imagens nas quais posa com a amiga, deixando uma sentida homenagem.

"Mariama,Escrever-te às vezes torna-se difícil.

Não porque não tenha tanta coisa para dizer sobre ti, mas porque parece que as palavras não saem.

Ou talvez porque aquilo que eu gostava de escrever, vai ficar para sempre entre nós.

Sabes uma coisa que me deixa mesmo feliz? É que toda a gente fala de ti com amor. Não houve uma pessoa que me dissesse que tu eras menos fixe.

E é reconfortante perceber o amor que tu espalhaste aqui em baixo.

Eu nunca mais me vou esquecer quando me separei e tu imediatamente disseste para ir morar contigo. O Zé Maria cedeu-me o quarto sem pestanejar e digo-te foram meses muito felizes. Tenho saudades das conversas na cozinha enquanto fazias os teus cozinhados. Ou quando eu estava a tomar banho e tu achavas que era a hora certa para entrares e fazeres a tua makeup. Nós rimos muito das parvoíces que dizíamos, das noites em que me deixavas sozinho na discoteca e eu encontrava-te em casa a veres televisão e a comeres como se não houvesse amanhã. Quando eu te disse que estava na hora de ir viver sozinho tu choraste e disseste 'fica mais uns meses'. Qual é o amigo que faz isso? Poucos!

Hoje é um dia difícil, mas ao mesmo tempo eu fico feliz. Porque sei que estás em paz e que estás muito feliz por veres que as coisas aqui em baixo estão bem. Desculpa as vezes que te chateio de noite a pedir-te um sinal. Vais morar para sempre no meu coração e um dia vamos estar juntos again. Guarda-me um lugar na zona VIP por favor, longe dos chupalimons.

Muitas saudades,

Um beijo do teu Borges".

A luta inspiradora de Mariama Barbosa contra o cancro

Em fevereiro de 2023, Mariama Barbosa tornou público o seu diagnóstico: um cancro no estômago. Contudo, a inspiradora personalidade nunca se mostrou abalada, pelo contrário.

"Vou ser firme, não perder a esperança e sair disto ainda mais forte. Mais do que nunca, só o (vosso) amor interessa", destacou numa partilha na sua página de Instagram.

Desde logo começou a ser acompanhada no IPO de Lisboa. Morreu a 29 de julho, aos 47 anos de vida.