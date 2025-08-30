"Trinta e quatro anos depois, a realidade volta a imitar a ficção": foram estas as palavras que Herman José escolheu para comentar um vídeo que partilhou este sábado, 30 de agosto, na sua página de Instagram (na qual conta com quase 450 mil seguidores).

O comediante destacou uma gafe que aconteceu no programa 'Diário da Manhã', na TVI, enquanto se falava do Nómadas Festival. Após Ana Sofia Cardoso ter introduzido o tema, eis que se dirigiu para o convidado que tinha em estúdio que, alegadamente, faria parte da organização do evento.

Ora, tal não poderia estar mais longe da verdade. Aliás, a comunicadora não conseguiu disfarçar o espanto quando percebeu que não só falhou no nome do convidado, como na profissão, uma vez que se tratava de um... urologista.

"Enganou-se no nome e eu não sou do festival, sou urologista, por isso não será este o tema para falar comigo", observou o convidado.

Herman José não resistiu em relacionar o momento com um sketch que gravou com Lídia Franco no qual a apresentadora do programa, interpretada pela atriz, também percebe que recebeu o convidado errado.

As reações ao vídeo em questão não tardaram em aparecer. A atriz Sílvia Rizzo comentou: "'Herman predictions' muito antes dos Simpsons". Já Eduardo Madeira acrescentou: "Urologista. Isto está muito bem escrito também".

Por seu turno, Pedro Fernandes realçou: "Tão bom! Um dos melhores de sempre". "Mestre! A realidade ultrapassa a ficção!", observou igualmente a atriz Ângela Pinto.

Até o próprio festival reagiu à partilha de Herman José...

Com mais de 12 mil 'likes' até ao momento não admira que a publicação tenha chegado ao festival que é falado na reportagem. Na caixa de comentários da partilha pode ainda ler-se: "O Nómadas Festival convida o Dr. Pedro Nogueira da Silva a vir conhecer o evento para que da próxima vez seja um especialista nesta matéria também!".

Herman José sempre em 'alta' mesmo após queda (literal)

No dia 22 de junho, o reconhecido comediante foi notícia depois de ter subido a palco numa cadeira de rodas para dar um espetáculo na Lourinhã. Conforme este explicou nessa mesma noite, magoou-se ao tentar pendurar um cabide que tinha caído, subiu a uma cadeira e acabou por cair.

A queda aparatosa de Herman, de 71 anos, valeu-lhe um ombro deslocado e um tendão de Aquiles "rebentado".

Mesmo magoado, este fez questão de cumprir os seus concertos, atitude pela qual foi muito elogiado pelo público.