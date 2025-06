Herman José, de 71 anos, não ganhou para o susto este domingo, 22 de junho. Conforme noticia o jornal Alvorada, o cantor e humorista caiu no dia de ontem de uma cadeira, no camarim, poucas horas antes de subir ao palco para um concerto em conjunto com a banda da Sociedade Lírica Moitense, na Lourinhã.

Conta também a mesma publicação que o humorista deslocou o ombro e feriu o tendão de aquiles, tendo sido tratado no Hospital de Torres Vedras.

Contudo, e mesmo com o incidente, não só Herman José conseguiu regressar a tempo do espetáculo, como subiu a palco de cadeira de rodas, com a perna e o braço direito ligados.

"O meu saco de roupa é muito pesado. O sítio [cabide] de pendurar a roupa partiu-se e achei que devia pôr o saco na porta do camarim. Fui buscar uma cadeira, mas a cadeira deve ter sido comprada na Temu… era da mesma família do cabide", disse em tom de brincadeira.

"Então caio da cadeira e mando um malho como há muito tempo não me lembro. Desloquei o ombro e descobriram que tinha também o tendão de aquiles rebentado", notou ainda.

A reação de Herman José

Entretanto, esta segunda-feira, dia 23, o comediante reagiu à queda. Partilhando um vídeo do público da Lourinhã, não só se mostrou grato pelo carinho que recebeu, como notou que hoje "voltaria a palco".

"Ontem, incompatibilizei-me com uma cadeira no camarim antes do ensaio nas festas da Lourinha. A cadeira não se ficou a rir, porque mesmo de braço ao peito e tendão de Aquiles comprometido, fiz um espetáculo inesquecível, tal era o calor humano. Hoje volto ao palco, no São João do Porto. Quer isto dizer que o resultado final é Herman: 2 - Cadeira: 0. Até logo!".



© Instagram/Herman José

Os elogios dos fãs

Nas redes sociais, sobretudo no Facebook, foram vários os fãs que elogiaram Herman José pela coragem e profissionalismo que o levaram a não falhar este compromisso profissional.

"Se já o admirava muito como artista, ontem ainda o passei a admirar mais ainda. Outro no seu lugar nem regressava, mas não, fez questão de atuar (nem faço ideia as dores que devia ter) e que barrigada de riso durante quase duas horas. Muito obrigado, Herman José, e rápidas melhoras", elogia um admirador que este no local.

Um outro fã, partilhando fotografias do comediante, referiu: "Um verdadeiro artista. Herman José sofreu uma aparatosa queda ontem no camarim na Lourinhã. Subiu a uma cadeira de duvidosa qualidade, que zangada com o seu peso, o atirou ao chão. Deu cabo do ombro e da perna. Dores do caraças. Imagino os palavrões que gritou.

Foi ao hospital com boa cara e piadas e regressou ao palco onde deu um show em cadeira de rodas por respeito pelo público e pela orquestra que o convidou.

Herman José é um dinossauro (estamos na Lourinhã) do espetáculo em Portugal.

Tem uma carreira de mais de 50 anos. Continua a ser rei. Se fosse americano era um dos maiores do mundo. Ontem revelou porque resiste num tempo de vedetas fáceis. Qualquer 'famoso' da casa dos degredos ou da passadeira cor-de-rosa tem assessores, maquilhadores e segurança. Herman caiu porque pendurava o porta fatos no camarim. Deus amparou a sua queda. Está pronto para as iscas. Vamos lá cambada"

Regista-se ainda mais uma partilha na qual também é possível ver o comediante lesionado: "Este senhor demonstrou o que é ser ARTISTA, lesionou-se antes do espetáculo, lesão séria, mas foi atuar e maravilhar quem esteve presente, com dores e medicado fez aquilo que só uma pessoa de carácter e que ama o público consegue fazer, atuar e conseguir brincar com a situação".

À onda de elogios juntou-se as do próprio Município da Lourinhã, que na sua página oficial de Facebook escreveu: "Com talento, humor e música, Herman José e a banda da Sociedade Lírica Moitense presentearam-nos com um espetáculo único. Ao Herman, o nosso enorme agradecimento pela sua força e entrega. Fique com os melhores momentos do dia 22 de junho, o qual jamais esqueceremos".

