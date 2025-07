Teresa Guilherme teve as suas férias 'estragadas' depois de no primeiro dia ter sofrido um acidente, uma queda que provocou uma fratura e levou a que esteja no momento a movimentar-se com recurso a uma cadeira de rodas.

A apresentadora, de 70 anos, surgiu precisamente de cadeira de rodas na emissão de segunda-feira, 30 de junho, do programa 'Noite das Estrelas', da CMTV.

Ao lado de Maya, anfitriã do formato que comenta os assuntos do social, Teresa Guilherme explicou como tudo aconteceu.

"Logo no primeiro dia de férias, eu toda encantada com as férias, e lá me falhou um pé e caí. Uma queda muito sem importância nenhuma, mas a verdade é que fraturei um tornozelo - um tornozelo que há sete anos já tinha fraturado e que é costume ficar mais frágil [após a primeira fratura]", começou por contar a comunicadora, que se encontrava a descansar no estrangeiro.

"A verdade é que é aquelas coisas, primeiro dia, primeiro passeio que dei... é o que tem de acontecer. E agora vou andar com esta perninha assim toda ligadinha", continuou, mostrando a perna com o gesso que lhe foi colocado no hospital.

Ainda em recuperação, a veterana comunicadora e atriz decidiu regressar ao trabalho e assumir publicamente a perna engessada e a cadeira de rodas que lhe facilita a locomoção. "Aqui venho eu trabalhar", referiu, mostrando-se feliz por conseguir cumprir a sua rotina apesar da lesão.

Através das redes sociais, Teresa Guilherme partilhou algumas fotografias nas quais aparece precisamente de cadeira de rodas.

"A vida é mesmo assim. Logo no primeiro dia de férias, um degrau maroto fez uma fratura no meu tornozelo. Agora é recuperar e continuar a trabalhar. A passear com as minhas melhores amigas do momento! As Bougainvilles! Claro. É essencial ir. Mesmo sentada! Beijinhos", brincou na legenda da partilha.

Teresa Guilherme e Herman José: "Irmãos de cadeira de rodas"

O acidente de Teresa Guilherme surge dias depois de uma outra figura muito conhecida dos portugueses ter tido uma queda e ter ficado igualmente com fraturas que o levaram a surgir de cadeira de rodas. Falamos de Herman José.

O humorista sofreu uma queda pouco antes de subir ao palco para um espetáculo na Lourinha. Herman, de 71 anos, caiu nos bastidores do referido espetáculo ao subir a uma cadeira para pendurar um cabide que tinha caído no chão.

Após ter sido assistido no hospital por uma equipa médica, Herman José decidiu subir ao palco de cadeira de rodas e ombro ligado. O comediante e ator deslocou o ombro e feriu o tendão de aquiles, mas nem isso o impediu de realizar o espetáculo.

O profissionalismo e coragem de Herman mereceram elogios do público, de colegas e amigos, que destacaram o facto de ter-se comportado como "um verdadeiro artista".

Herman José subiu ao palco de cadeira de rodas© Facebook/Município da Lourinhã

Teresa Guilherme lembrou a coincidência de ter tido um acidente quase ao mesmo tempo que o colega e amigo de longa data.

"Ainda não tinha contado ao Herman, é agora, em primeiríssima mão, [quero dizer-lhe] que somos como sempre amigos e agora irmãos de cadeira de rodas", brincou.

Recorde-se que, no mesmo fim de semana em que Herman José caiu, outros dois humoristas tiveram caricatos acidentes que lhes provocaram lesões. Eduardo Madeira precisou de ser assistido no hospital, onde levou sete pontos na cabeça por ter dado, sem querer, uma cabeçada num ferro. Já Nuno Markl sofreu uma queda em casa e ficou com o olho negro.

