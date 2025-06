O fim de semana foi desastroso para três grandes nomes do humor em Portugal. Falamos de Herman José, Eduardo Madeira e Nuno Markl. Os três comediantes sofreram acidentes caricatos que lhes deixaram mazelas físicas e, com dois deles, até obrigaram a assistência hospitalar.

Herman José apareceu em cadeira de rodas e de braço ao peito

Horas antes de subir ao palco onde ia atuar na Lourinha, Herman José sofreu uma queda aparatosa nos bastidores.

O humorista, ator e apresentador, de 71 anos, caiu ao colocar-se em cima de uma cadeira, no camarim, para tentar pendurar um cabide que havia caído.

Depois de ter sido assistido por uma equipa médica, Herman José optou por subir ao palco e realizar o espetáculo que estava programado. Apresentou-se diante do público de braço ao peito e em cadeira de rodas, tendo sido elogiado pela determinação e profissionalismo.

"Então caio da cadeira e mando um malho como há muito tempo não me lembro. Desloquei o ombro e descobriram que tinha também o tendão de Aquiles rebentado", disse durante o espetáculo.



© Facebook/Município da Lourinhã

Eduardo Madeira no hospital com ferimento na cabeça

Eduardo Madeira foi assistido no Hospital de Cascais e levou sete pontos na cabeça depois de ter dado uma cabeçada num ferro. O humorista contou o sucedido publicamente e ainda divulgou imagens do estado do ferimento.

"Sete pontos para o País de Gales. Uma cabeçada num ferro maroto e zás. Obrigado ao pessoal do Hospital de Cascais. Há sítios onde SNS funciona e nos enche de orgulho. Excelentes. Foi só chapa. Siga", declarou através da rede social Instagram.



© Reprodução Instagram - Eduardo Madeira

Nuno Markl sofre queda aparatosa e aparece de olho negro

Nuno Markl não escapou ao azar que por estes dias afetou os humoristas em Portugal. O radialista da Comercial sofreu uma queda aparatosa e ficou com o olho negro.

Na emissão desta segunda-feira, 23 de junho, da rádio Comercial, Markl explicou como tudo aconteceu:

"Eu estava em casa com o meu filho e a namorada dele. O pai dela foi buscá-la. O Pedro cavalheirescamente foi acompanhá-la ao carro do pai. Eu, ligeiramente menos cavalheirescamente, porque estava descalço, acompanhei-os aos dois até ao portão da minha casa. O portão da minha casa tem umas escadinhas. Portanto, despedi-me da namorada do Pedro, deixei que eles saíssem e viro-me. Estupidamente, achei que estava no último degrau da escada e movi o meu pé com a certeza de quem sabe que há ali chão. Não havia. Pois eu estava no penúltimo degrau da escada. E como dizem os depoimentos de transeuntes em reportagens de tragédias, foi tudo muito rápido.

Pus mal o pé, que não tinha chão e desabo que nem uma árvore sem que ninguém tenha tempo de gritar antes: madeira. Vou com o lado direito da cara ao chão e, no fundo, há uma espécie de colaboração entre o chão e os meus óculos para me darem cabo da maça do rosto e do olho."

Nuno Markl mostrou ainda fotografias do estado em que ficou o seu olho e notou a sequência de acidentes que se verificaram com humoristas portugueses nos últimos dias.

"Balanço do início de semana: o Herman José em cadeira de rodas, o Eduardo Madeira com a cabeça aberta e eu com um olho negro e uma mão inchada. Malta da comédia, algo se passa. Se ainda não caíram ou embateram contra superfícies agrestes, podem ser os próximos", escreveu em tom de brincadeira.

