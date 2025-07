Parece que os últimos tempos não têm sido 'fáceis' para vários artista. Depois de Beyoncé e Katy Perry quase terem caído em palco, agora sabe-se que Post Malone sofreu mesmo uma queda durante um espetáculo.

O artista estava a tentar brindar com um fã que estava na plateia, no passado domingo, dia 22 de junho, no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, quando uma parte do palco cedeu e levou à sua queda.

Aconteceu quando Austin Richard Post, mais conhecido como Post Malone, estava a interpretar o tema 'Somebody Pour Me a Drink' (que divide com Blake Shelton). O momento ficou gravado e não tardou a ir parar às redes sociais.

"Sinto muito, Austin. Amo-te! Que espetáculo incrível", escreveu o fã ao partilhar as imagens da queda do artista no TikTok. Veja abaixo:

Esta não foi a primeira vez que Post Malone caiu em palco. Em setembro de 2022, o cantor também caiu e bateu com o peito durante um espetáculo da digressão 'Twelve Carat', em St. Louis, Missouri.

Na altura, o agente do artista revelou que o mesmo tinha ficado magoado nas costelas devido ao incidente.

No fim de semana, Katy Perry e Beyoncé também sofreram incidentes durante os seus espetáculos devido a falhas técnicas.

Katy Perry estava a atuar na Austrália quando foi colocada dentro de uma esfera, e esta começou a subir para 'sobrevoar' a plateia. De repente, a plataforma ficou inclinada e a artista 'perdeu' o equilíbrio. A cantora segurou-se a uns cabos enquanto a esfera balançava, inclinada.