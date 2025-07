Haverá um novo casal sensação em Hollywood: Pamela Anderson e Liam Neeson. Segundo a revista People, os dois atores estarão a viver um romance que, conforme adiantou uma fonte à publicação, "ainda se encontra no início". "É claro que estão interessados um no outro", garantiu.

Para a fonte, o ator de 'Taken', de 73 anos, e a estrela de 'Marés Vivas', de 58, estão a "desfrutar da companhia um do outro", enquanto promovem o seu novo filme de comédia.

Esta segunda-feira, dia 28 de julho, os dois posaram na antestreia de 'The Naked Gun', em Nova Iorque, com os respetivos filhos.

Neeson é pai de Micheál Richardson, de 30 anos, e de Daniel Neeson, de 28, frutos do anterior casamento com Natasha Richardson. Já Pamela é mãe de Dylan Jagger Lee, de 27 anos, e Brandon Thomas Lee, de 29, que nasceram da relação terminada com Tommy Lee.

Pamela Anderson e Liam Neeson posam na apresentação do novo filme com os filhos© Getty Images

Nesta ocasião, Pamela Anderson deslumbrou com um vestido de cetim em tons de azul. A sua beleza - sempre ao natural, uma vez que deixou de usar maquilhagem - também não passou despercebida.

Em declarações ao programa 'Today', a atriz referiu que a química entre ambos surgiu desde logo, sobretudo por não terem medo de mostrar o seu lado mais "engraçado". "É ótimo estar com esta senhora, a sério. Todos os dias são uma alegria", acrescentou Liam.

Os rumores de um possível romance entre as personalidades de Hollywood surgiram na passada semana, depois de gestos de cumplicidade na apresentação do filme em Londres.

Vale notar que a mulher de Richardson morreu em 2009, depois de ter batido com a cabeça num acidente de ski.

Já Pamela divorciou-se de Dan Hayhurst em 2022 (o seu quinto casamento). Anteriormente foi casada com Tommy Lee, Rick Salomon e Kid Rock.

Pamela Anderson mais segura de si mesma!

Desde que tomou a decisão de posar nas passadeiras vermelhas dos diversos eventos de cara 'lavada', que Pamela Anderson tem revelado um lado mais confiante em si mesma - que, por seu turno, tem vindo a inspirar fãs.

Uma dessas ocasiões aconteceu em maio deste ano, na Met Gala 2025, durante a qual deu nas vistas pelo penteado arrojado que elegeu para a ocasião. Falamos de um corte de cabelo curto (na linha do pescoço) e de uma micro franja reta.

Visual usado por Pamela Anderson para a Met Gala deste ano© Getty Images

O vestido, em tons de prata e de manga comprida, é uma criação de Tory Burch.