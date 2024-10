Liam Neeson, de 72 anos, não escondeu a enorme admiração que nutre por Pamela Anderson, de 57.

"Em relação à Pamela, em primeiro lugar, estou completamente apaixonado por ela. É incrível trabalhar com ela", notou Neeson, ao falar sobre o filme 'The Naked Gun', no qual contracenou com a artista.

"Não há elogios suficientes que lhe possa fazer, tenho de ser honesto", acrescentou.

Outra das coisas que deixou Liam impressionado foi o facto da artista de 'Marés Vivas' não ter um "ego enorme".

"Ela chega e faz o trabalho dela. É divertida e é muito fácil trabalhar com ela", fez ainda saber.

A admiração é mútua, uma vez que Pamela já tinha notado numa entrevista que Liam Neeson era o "perfeito cavalheiro". "Ele revela o melhor em ti… com respeito, gentileza e muita experiência. Foi uma enorme honra trabalhar com ele", afirmou.

