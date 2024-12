Pamela Anderson mudou de visual. A atriz surgiu na exibição do filme 'The Last Showgirl', em Hollywood, com franja.

A artista optou por um look monocromático, com um vestido castanho estruturado e bastante discreto, da Bottega Veneta.

Pamela Anderson continua a surgir sem maquilhagem, opção que tomou primeiro na Paris Fashion Week, em 2023, e que tem usado recorrentemente.

Entretanto, a atriz falou sobre a nomeação para Melhor Atriz nos Globos de Ouro que o filme lhe valeu.

"Partilho esta bonita nomeação com a família do 'The Last Showgirl', a minha família, e os meus companheiros trabalhadores desta jornada tão interessante. Nunca é tarde demais para sonhar, para começar de novo, para estarmos abertos a novas possibilidade", disse à People.

© Emma McIntyre/Getty Images

Leia Também: Pamela Anderson: "A beleza é uma questão de autenticidade, não de idade"