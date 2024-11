Pamela Anderson, que já foi considerada uma das modelos mais icónicas da 'Playboy' dos anos 1990, trocou o brilho e o glamour de Hollywood por uma vida mais realista na Ilha de Vancouver, onde tem assumido o seu 'verdadeiro eu'.

Atualmente com 57 anos, a estrela de Baywatch cativou os fãs novamente com o seu visual fresco e sem maquilhagem, mostrando que "a beleza é uma questão de autenticidade, não de idade"

"Lembro-me, todos os dias, de que somos boas o suficiente da maneira que somos", disse Pamela ao The Times, partilhando o caminho que tem percorrido para obter uma beleza cada vez mais natural.

A atriz revelou ainda alguns dos seus rituais diários: sair antes do amanhecer para se conectar com a natureza; evitar o telemóvel e as redes sociais o máximo possível; caminhar cerca de 10 quilómetros por dia, ler, assistir a filmes antigos e cozinhar na sua cozinha aconchegante são apenas alguns de seus prazeres diários.

Pamela revelou que a sua casa "tem sido uma fonte de cura e paz". Foi nesse espaço que ela escreveu o seu livro de receitas veganas: 'I Love You: Recipes from the Heart'. "A minha casa tem sido minha salvação", afirmou, explicando de que forma conseguiu concentrar-se novamente nas suas paixões.

Nos últimos anos, Pamela Anderson afastou-se conscientemente da sua imagem de 'símbolo sexual', deixando para trás a maquilhagem e a imagem estilizada que há muito tempo definiam sua 'persona' pública.

Atualmente, a atriz vê o seu visual da era Playboy como uma "personagem de desenhos animados" e aponta que "adotar um visual natural e sem maquilhagem lhe deu uma nova liberdade".

