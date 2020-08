Salada de burrata e quinoa com figos e meloa

Preparação

Coloque o doce de figo, o azeite e o vinagre balsâmico num frasco e agite muito bem até estar tudo bem emulsionado.

Coloque a quinoa cozinhada num prato de servir. Disponha por cima a rúcula e no centro desta o queijo burrata.

Corte os figos em quartos no sentido do comprimento, a meloa em pequenos pedaços e coloque no prato em volta do queijo. Junte as nozes.

Regue a salada com o molho vinagrete de figo e sirva de imediato.