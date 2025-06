Jessie J submeteu-se a uma cirurgia, este fim de semana, depois de ter sido diagnosticada com cancro da mama no passado mês de maio.

A cantora britânica, de 37 anos, partilhou fotos e vídeos no hospital e escreveu na legenda da publicação:

"Alerta de sangue! Esta publicação é um dos meus momentos mais altos e baixos das últimas 48 horas. Sempre mostrarei os momentos bons e difíceis de qualquer jornada que passar", começa por dizer a cantora.

"Sou grata ao meu médico/cirurgião e a todos os enfermeiros que cuidaram de mim e a todos os meus familiares/amigos que me vieram visitar. Estou em casa agora, para descansar e aguardar os resultados", confidenciou a cantora.

Por fim, Jessie deixou uma palavra de apoio a quem, como ela, está a passar por um momento complicado a nível da saúde. "Ainda abraço todos que estão a passar por algo difícil agora", concluiu.

Nas imagens, Jessie mostra-se na cama do hospital e é possível ainda ver o seu companheiro e pai do seu filho, Chanan Safir Colman, a apoiá-la.

Do diagnóstico à cirurgia

Jessie J anunciou ao mundo através das suas redes sociais que tinha sido diagnosticada com cancro da mama no passado dia 3 de junho.

"[...] Antes do lançamento de 'No Secrets', fui diagnosticada com cancro de mama em estágio inicial. O cancro é sempre horrível, mas estou a focar-me na palavra 'precoce'", confessou a artista, referindo ainda que realizou vários exames.

Antes de fazer a cirurgia, Jessie J quis manter a sua participação no festival Summertime Ball onde emocionou cerca de 75 mil pessoas com o seu discurso durante o concerto.