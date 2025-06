Três dias depois de a cantora Jessie J ter revelado que já se submeteu a uma cirurgia por causa do cancro da mama, a cantora atualizou os seguidores através das stories da sua página de Instagram, mostrando-se positiva na recuperação.

"O cancro desapareceu", começou por escrever numa publicação que fez na rede social esta quinta-feira, dia 26 de junho. "O meu mamilo está onde costumava estar [e] posso ver 'Love Island' sem culpa. Estou a conseguir descansar e conversar com os meus amigos mais do que nunca", partilhou ainda.

Publicação de Jessie J© Instagram_jessiej

Mais tarde, a artista, de 37 anos, esclareceu numa outra partilha que continua à espera dos resultados para confirmar que está livre do cancro, mas mantém-se positiva.

"Estou a receber muitas mensagens de apoio por o cancro ter desaparecido. Para deixar claro, adicionei um emoji [dos dedos cruzados] porque é uma esperança, não um facto. Fiz a minha cirurgia há apenas quatro dias. Estava apenas a falar sobre as vantagens da cirurgia e desta situação, e a ser positiva. Irei ter os meus resultados em breve e espero poder publicar isto como um facto. Mas, por enquanto, não sei. Vou manter o otimismo e dizer o que eu quiser ao universo", corrigiu, segundo o E! News.

O diagnóstico do cancro da mama e a cirurgia

Foi no início de junho que Jessie J revelou que tinha sido diagnosticada com cancro da mama, tendo usado a página de Instagram para partilhar a informação com os fãs.

"Antes do lançamento de 'No Secrets', fui diagnosticada com cancro de mama em estágio inicial", disse na altura. "O cancro é sempre horrível, mas estou a focar-me na palavra 'precoce'", acrescentou, justificando assim o sua ausência depois do Summertime Ball, isto porque iria ser operada.