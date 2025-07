Como seria de esperar, Rihanna não passou despercebida na antestreia do filme 'Os Smurfs', onde além de ter exibido a já grande barriga de grávida também posou junto dos filhos Riot Rose Mayers, de um ano, e RZA, de três.

A preparar-se para ser mãe do terceiro bebé fruto da relação com A$AP Rocky, esta foi a primeira vez que a cantora esteve numa passadeira vermelha, neste caso uma passadeira azul, com os dois filhos pequenos.

De referir que o filme vai chegar aos cinemas no dia 18 de julho.

Para a ocasião, Rihanna escolheu um vestido em tons de castanho e que deixou a barriga de grávida em evidência. Uma peça com detalhes em renda na parte superior e com um laço verde a marcar a cintura. O look ficou completo com um casaco em couro, num tom igualmente escuro. Não faltou um par de óculos escuros e optou por levar o cabelo apanhado.

Veja as imagens da galeria algumas fotografias que mostram a mamã no evento e na companhia dos seus amores.

A ida ao evento depois de viver dias difíceis com a morte do pai

A presença de Rihanna no evento aconteceu depois de a cantora ter marcado presença no funeral do pai, no seu país natal, Barbados.

Na véspera do evento, no passado sábado, dia 12 de julho, a artista foi vista a segurar num ramo de flores ao chegar a Los Angeles depois de ter marcado presença no último adeus ao pai. Nesse momento, Rihanna estava com um look descontraído, óculos escuros e de cabelo solto.

A cantora estava acompanhada - de acordo com o Daily Mail, não se sabe se era uma familiar ou uma assistente - por uma pessoa que estava a carregar vários objetos do voo.

Ronald Fenty, pai de Rihanna, morreu vítima de cancro do pâncreas no passado dia 30 de maio, aos 70 anos, em Los Angeles. A artista é fruto da relação de Fenty com Monica Braithwaite, que terminou em 2002, quando a cantora tinha 14 anos.