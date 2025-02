Oito anos depois, vai estrear um novo filme da saga 'Smurfs' e conta com a voz de uma celebridade bem conhecida: Rihanna.

A cantora dá voz à personagem de Smurfina, é produtora do filme e ainda escreveu uma canção para a banda sonora.

'Smurfs: O Grande Filme' estreia em Portugal no dia 17 de julho e conta com atores como James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne e Sandra Oh.

Na véspera de sair o trailer, Rihanna partilhou a novidade com os seguidores no Instagram com um pequeno vídeo. Na legenda, escreveu: "Na minha era azul".

Vai ter de esperar pelo verão para poder ver o novo filme dos 'Smurfs'. Por agora, deixamos-lhe o trailer abaixo.

