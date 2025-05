Rihanna regressou ao Festival de Cinema de Cannes e destacou-se ao lado do companheiro, A$AP Rocky, depois de ter confirmado a terceira gravidez na Met Gala, no início de maio.

A cantora esteve muito sorridente com o rapper na 78.ª edição do festival de cinema, na antestreia do filme 'Highest 2 Lowest'.

Para a ocasião, Rihanna escolheu um vestido azul que realçou a barriga de grávida. E não faltou troca de carinho com o rapper. Veja nas imagens da galeria.

De referir que a cantora já tinha estado no Festival de Cinema de Cannes em maio de 2017, na antestreia de 'Okja'.

