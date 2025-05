A preparar-se para ser mãe pela terceira vez, Rihanna surpreendeu - no que ao look diz respeito - com um longo vestido sem mangas em tons de cinzento, que tinha um grande laço à frente, disfarçando assim a barriga de grávida.

O visual ficou completo com alguns acessórios luxuosos, como relata a People, incluindo um mala da Dior e umas sabrinas em tons de rosa, da Margiela Tabi, que custam 1.190 dólares.

O vestido é da JW Anderson Limited e custa 790 dólares. Somando ambas as peças, o visual da cantora custa 1.980 dólares.

