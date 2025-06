Rihanna tem estado em destaque na imprensa internacional, sobretudo depois de ter anunciado a terceira gravidez na Met Gala, no passado dia 5 de maio. Os fãs estão de olho nos looks da cantora durante a gestação, e a artista não tem dececionado.

De acordo com a People, Rihanna deu nas vistas esta sexta-feira, dia 20 de junho, ao ser vista com um visual que não é para todas as carteiras. A fundadora da Fenty Beauty, de 37 anos, foi fotografada no Fatburger, em Los Angeles, e não estava com um estilo desportivo, muito pelo contrário.

Rihanna escolheu para a ocasião um vestido Saint Laurent monocromático sem alças, e o preço não passou despercebido. A revista relata que a peça custa 3.500 dólares (cerca de três mil euros). Para completar o look, usou acessórios da mesma marca, como um boné escuro vendido por 550 dólares (mais de 400 euros).

Além disso, a cantora estava ainda a segurar uma mala de couro da Schiaparelli e um relógio Audemars Piguet Royal Oak em ouro rosa. Nos pés tinha calçado uns Puma Speedcat OG, no valor de 100 dólares (cerca e 80 euros). No que à maquilhagem diz respeito, destacou-se o batom vermelho.

O dia em que confirmou a terceira gravidez

Uma das últimas grandes aparições públicas de Rihanna foi quando anunciou a terceira gravidez, em maio, na Met Gala, tendo deixado, na altura, a 'barriguinha' em evidência.

Pouco tempo depois, a cantora e o companheiro, A$AP, estiveram presentes no Festival de Cinema de Cannes de 2025, onde o rapper, de 36 anos, promoveu o seu filme 'Highest 2 Lowest'.

Na ocasião, Rihanna escolheu um vestido azul que combinou com brincos de diamantes e sapatos de salto alto. O look também deixou a 'barriguinha' em evidência.

Apesar de nestes últimos dois eventos referidos ter dado destaque à gestação, Rihanna 'escondeu' a gravidez do público durante algum tempo. Na Met Gala, em entrevista ao Access Hollywood, lembra a People, a artista confessou que se "sentiu melhor" por já não precisar de "encolher" a barriga.

O companheiro, A$AP, também se mostrou radiante por finalmente partilhar com o mundo a boa-nova. "É uma sensação incrível, sabem? Chegou a hora de mostrar às pessoas o que estávamos a planear. E estou feliz por todos estarem felizes por nós, porque definitivamente estamos felizes", frisou na Met Gala, segundo a Associated Press.

A família que Rihanna e A$AP Rocky estão a construir

Rihanna e A$AP Rocky, recorde-se, estão juntos desde 2020 e são já pais dos pequenos RZA, de três anos, e Riot, de um. O sexo do terceiro bebé ainda não foi revelado, no entanto, no ano passado, Rihanna confessou que não se importava de ser mãe de uma menina.

"Se tiver uma filha, vou-lhe mostrar várias coisas", disse em conversa com o Entertainment Tonight, referindo que este é um desejo já com algum tempo. "Uma menina atrevida seria muito divertido", comentou ainda.

